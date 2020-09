Siracusa, Rindinella nuovo coordinatore provinciale della Consulta delle associazioni di categoria

Enzo Rindinella è il nuovo ,Coordinatore Provinciale della Consulta delle Associazioni di Categoria della Camera di Commercio del Sud-Est, costituita a supporto dell'ente e per la promozione e lo sviluppo delle imprese delle Associazioni provinciali aderenti.

Il presidente di Confcooperative Siracusa e Vice Presidente Regionale, guiderà l’organismo per sei mesi, come da regolamento. Prende il posto di Elio Piscitello, presidente di Confcommercio Siracusa.

"La Consulta ha partecipato attivamente - afferma Rindinella- all’attuazione delle Zes; continuerà a perseguire i fini posti fin dall’inizio, che riguardano il completamento delle principali infrastrutture di collegamento fra le diverse aree della Sicilia: ferroviari, aeroportuali, autostradali.

Sguardo puntato sulle attività di promozione pluri-settoriale, sulla valorizzazione dei beni culturali, per una organizzazione più fattiva dello sviluppo turistico del nostro Territorio provinciale, dell’agricoltura, dell’artigianato di qualità, come dell’industria e del terziario, con le necessarie innovazioni e i necessari servizi alle persone, alle imprese e al territorio.

I primi passi li abbiamo già compiuti e i primi risultati, ottenuti. Entreremo in questo semestre, ancora più nel dettaglio delle vicende"