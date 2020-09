Siracusa, Sebastiano Bongiovanni nuovo coordinatore provinciale di Riva Destra

il consigliere comunale di Cassaro Sebastiano Bongiovanni e' stato eletto on-line all'unanimità nuovo coordinatore provinciale di Riva Destra a Siracusa. Insieme al collega Giuseppe Buccheri aveva a giugno aderito al movimento e ha costituito il gruppo consiliare 'Cassaro Protagonista-Riva Destra', dopo aver lasciato la Lega di Matteo Salvini".

"Bongiovanni - si legge in una nota del movimento - con questo nuovo ruolo lavorerà per far crescere Riva Destra e testimoniare come si possa aumentare il perimetro elettorale di Fratelli d'Italia".

"La provincia di Siracusa - ha dichiarato Bongiovanni - ha bisogno della destra per contrastare l'arrivismo politico sfrenato".