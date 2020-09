Noto, finanziati due cantieri di lavoro: daranno occupazione a 30 persone

Finanziati due cantieri di lavoro a Noto. II primo riguarda 15 lavoratori, che saranno impegnati per 84 giorni per la sistemazione del nodo viario ex SS. 115 e incrocio con S.P. 19 Noto - Pachino. Il progetto ha un ammontare complessivo di 101.656,99 euro. Anche il secondo cantiere coinvolgerà 15 lavoratori per 92 giorni, durante i quali saranno occupati con la sistemazione dell'intersezione tra la ex SS. 115, viale Confalonieri e strada comunale Villa Petrosa - Passo Abate, per l’ammontare complessivo di 102.484,83 euro. La notizia viene resa pubblica da Vincenzo Vinciullo: "Non posso non dichiararmi particolarmente soddisfatto perché i provvedimenti legislativi, che consentono a centinaia di disoccupati siciliani di lavorare grazie ai cantieri di lavoro, che hanno come obiettivo principale proprio quello di combattere la disoccupazione, portano la mia firma".