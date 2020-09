Priolo, in programma la pulizia speciale di fontane e monumenti e lavaggio strade

Interventi di pulizia straordinaria in programma per il 7 e l'8 settembre a Priolo.

Per la precisione giorno 7 settembre sarà effettuata la pulizia delle fontane e dei monumenti e l'8 settembre verrà effettuato il lavaggio delle strade.

A svolgerli sarà la Igm Rifiuti Industriali, società che gestisce il servizio di igiene urbana a Priolo, in collaborazione con l'Ufficio Ecologia.

Gli interventi di pulizia speciale come la disinfestazione di edifici pubblici prevede 2 cicli annui; la derattizzazione 8 cicli annui; anti-larvale 4 cicli annui, disinfestazione esterna 8 cicli annui così come il lavaggio strade; la pulizia delle fontane ha cadenza bimestrale e quella dei monumenti cadenza mensile.