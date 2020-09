Vertice a Palazzo Chigi: sarà svuotato l'hotspot di Lampedusa

"Abbiamo detto che tutti gli hotspot vanno svuotati per essere adeguati alle norme anti-Covid. Da parte del governo c'è la volontà di svuotare quello di Lampedusa, hanno accreditato questo intervento addirittura ai prossimi giorni.

Noi non arretriamo di un solo millimetro, abbiamo aperto una breccia in un muro che sembrava di cemento armato". Così il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, al termine del vertice a Palazzo Chigi insieme al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i ministri Lamorgese, Guerini, Gualtieri, De Micheli e Di Maio (in collegamento) e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello.

Arriveranno 5 navi di grandi dimensioni per svuotare Lampedusa. "Già nei prossimi giorni, secondo quanto garantito dal ministro Lamorgese, inoltre potrebbero essere avviati gli interventi per adeguare i centri di accoglienza: "In Sicilia ne abbiamo 42 e il 90% è fuori legge"- evidenzia il governatore.

Conte ha poi assicurato un maggiore controllo delle acque territoriali: