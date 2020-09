Siracusa, blitz di Polizia e Carabinieri in piazze di spaccio: 27 arresti

Operazione antidroga nella tarda mattinata di ieri nella piazza di spaccio di via Italia 103 e non solo, a Siracusa.

Polizia e Carabinieri hanno operato in modo congiunto, diretti dalla Dda di Catania, andando a colpire un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. In 27 sarebbero stati arrestati. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà questa mattina in Questura.