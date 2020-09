Siracusa, lacrimazione Madonna: dal cardinale Montenegro l'invito a seguire la speranza e la misericordia

Si sono concluse a Siracusa le celebrazioni per il 67° anniversario della Lacrimazione della Madonna.

Ieri al Santuario il Pontificale del cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di Agrigento, a cui hanno partecipato le autorità civili e militari, i Cavalieri del Santo Sepolcro, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e numerosi fedeli.

Sono state parole semplici e dirette quelle pronunciate dal cardinale che indicano un cammino di speranza e di misericordia:

"Le lacrime sono il grido e insieme il sussurro di Maria che ci avvisa che senza speranza ci si viene a trovane nella stessa situazione di quando manca l’ossigeno per vivere. (…) Lasciamoci bagnare dalle Lacrime di Maria, uniamo le nostre lacrime alle sue e assicuriamola che grazie a Lei abbiamo capito che Gesù è la strada da percorrere, che non vogliamo vivere di illusioni e di fatalismo e che capiamo che la fede non è quietismo, perché non c’è fede senza rischio, senza lacrime, senza creatività. (…) Andiamo a scuola delle lacrime di Maria. Non vergogniamoci. Chi ha pianto sa asciugare le lacrime altri. (…) Maria è con noi!"