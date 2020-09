Siracusa, covid e zona industriale: imprese e sindacati tornano a sensibilizzare i lavoratori

Imprese e sindacati del settore metalmeccanico sono tornati ad incontrarsi nella sede di Confiundustria Siracusa sul tema delle misure di sicurezza anti covid nella zona industriale. C'erano il presidente della sezione imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa, Giovanni Musso, la vice presidente Maria Pia Prestigiacomo e i segretari ddi Fim, Fiom e Uilm, rispettivamente Angelo Sardella, Antonio Recano e Santo Genovese, omponenti del Comitato paritetico territoriale per la sicurezza del settore metalmeccanico.

Il Comitato, visto l'evolversi della situazione epidemiologica e l'avvicinarsi del periodo autunnale, con la prevista fermata degli impianti, intende sensibilizzare tutta la filiera produttiva, dalle aziende committenti ai lavoratori, a non abbassare il livello di attenzione.

“Ritengo che la pandemia debba essere contrastata non solo con le misure messe in campo dal governo e dalle aziende committenti e subappaltatrici - ha detto Giovanni Musso - ma anche dai lavoratori che devono scrupolosamente attenersi a quanto prescritto nei regolamenti".

Sulla stessa linea il sindacato che di concerto con le imprese chiederà all'Asp di Siracusa, così come prevede la comunicazione dell'Assessorato Regionale della Salute, di istituire un presidio nella zona industriale per l'esecuzione di test sierologici al quale il personale delle aziende potrà sottoporsi volontariamente.