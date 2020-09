Coronavirus, altri due positivi in provincia di Siracusa. Sono 83 in tutta la Sicilia e 26 sono migranti

Due nuovi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa. Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Degli 83, ventisei sono migranti (16 dal centro accoglienza Agrigento, uno a Trapani e nove da Lampedusa).

In 76 sono ricoverati con sintomi, altri 12 in terapia intensiva, 1.139 ai domiciliari. In totale gli attuali positivi sono 1.227. Questa la suddivisione dei casi nelle varie province: 17 ad Agrigento, 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa, 9 a Trapani.