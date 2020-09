Ponte sullo Stretto nel piano straordinario di infrastrutturazione nazionale, soddisfazione anche a Siracusa

La Consulta delle Associazioni di categoria della Provincia di Siracusa (Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Cia, Casartigiani, Confcooperative, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Coldiretti, Agci Sicilia, Legacoop, Federcoltivatori, Claai, Sicilia Impresa) che fanno parte della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia, soddisfatta per l’inserimento del progetto Ponte sullo Stretto nel piano straordinario di infrastrutturazione nazionale dalla Commissione affari Finanziari della Conferenza delle Regioni.

Il progetto sarà discusso nell’ambito dell’iter di conversione del “Decreto Agosto” per essere realizzato con i fondi del Recovery Found.

“Andiamo dunque avanti in maniera compatta sull’esempio Tav di Torino e sosteniamo l’impegno delle Regioni Sicilia e Calabria e di tutti i parlamentari siciliani e non. La decisione di realizzare un attraversamento stabile nello Stretto di Messina, propedeutico alla realizzazione anche in Sicilia dell’Alta Velocità - commenta la Consulta - è vitale per l’economia, strategica per gli investimenti, pubblici e privati, che sono alla base della crescita economica e dell'occupazione. La dotazione infrastrutturale nel settore dei trasporti è la spina dorsale allo sviluppo, fondamentale per rimuovere i vincoli alla crescita".