Noto, sopralluogo a San Corrado di Fuori per la messa in sicurezza del costone

Sopralluogo questa mattina a San Corrado di Fuori dopo gli incendi devastanti del 17 agosto scorso.

Il vicesindaco Nino Sammito con Anas, Genio Civile e Protezione Civile si sono recati lungo la SS 287 per verificare gli interventi da realizzare per mettere in sicurezza le pareti che costeggiano la strada.

I lavori, già partiti, dovrebbero concludersi nel giro di qualche settimana.