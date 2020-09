Siracusa, Ortigia set cinematografico del regista inglese Joe Wright

Set anche a Siracusa per il nuovo film musicale del regista inglese Joe Wright, già candidato al Golden Globe e autore di importanti film quali L’Ora più buia, Anna Karenina, Orgoglio e Pregiudizio ed Espiazione.

Accompagnati da Siracusa Film Commission, il regista e i produttori esecutivi hanno effettuato nei mesi scorsi i sopralluoghi preliminari alla ricerca delle location.

L’attenzione del regista si è focalizzata su Ortigia.

“Una straordinaria occasione di visibilità per Siracusa - dichiara l'assessore alla cultura, Granata - e un’importante opportunità per il territorio in termini di indotto economico. Questo progetto cinematografico, grazie al lavoro della Film Commission, offre alla Città una proiezione internazionale, che oltre a valorizzare il patrimonio storico, getta le basi per un ulteriore incremento del cine-turismo per gli anni a venire.

Le riprese sono previste a dicembre.