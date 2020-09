Coppa Italia Eccellenza: domenica al De Simone Siracusa-Real Siracusa Belvedere

Comincia domenica la Coppa Italia della categoria Eccellenza.

Al Nicola De Simone in programma la partita di andata tra Siracusa e Real Siracusa Belvedere.

In ottemperanza alle norma anti covid sarà consentito l'accesso allo stadio fino a un massimo di mille spettatori (suddivisi tra tribuna Siringo, tribuna laterale e curva Anna). Sarà obbligatorio indossare la mascherina, mentre all'ingresso dal personale del Asd Siracusa sarà rilevata la temperatura attraverso termoscanner. Nei tre settori saranno indicati i posti che sarà possibile utilizzare per garantire il distanziamento sociale.

Biglietti: Tribuna Siringo 10 euro (ridotto 5), Tribunale laterale 8 euro (ridotto 5), Curva Anna 5 euro (ridotto 2,5). Ridotto per tutti i settori: donne e over 65. Per i bambini al di sotto dei 14 anni ingresso gratuito. Prevendita Bar Serafino fino a sabato pomeriggio