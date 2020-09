Siracusa, Parco naturalistico nell'ex Feudo S. Lucia: pari a una riserva

Sono estremamente soddisfatte le associazioni come Natura Sicula e Sos Siracusa per la presentazione, da parte del Comune, del progetto che istituisce il parco naturalistico della Maddalena nell'ex Feudo S. Lucia: 899 mila e 433 euro per eseguire tutti gli interventi necessari per rendere operativo il progetto su una superficie di 906 mila metri quadrati.

"La presentazione, da parte degli uffici comunali, del progetto per l'istituzione di un parco naturalistico nell'ex Feudo S.Lucia (in attesa di definitiva approvazione di finanziamento) - afferma Sos Siracusa - rappresenta per tutti noi un primo grande passo verso la realizzazione del sogno dell'istituzione di una riserva naturale terrestre al Plemmirio, integrata alla riserva marina".

Ancora piùpreciso Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula: "Il progetto, riconducibile al lato settentrionale del Plemmirio, consentirà al Comune di Siracusa di gestire l’area come fosse già riserva. I sentieri verranno ben tracciati e destinati esclusivamente a escursioni a piedi e in bici. Niente più scooter e fuoristrada. Alcuni ruderi saranno riattati perché possano diventare centri visite o infopoint, in particolare quello di Punta del Gigante. Dietro personale suggerimento, verrà data particolare attenzione alla salvaguardia di alcune specie vegetali endemiche e rare, e alla conservazione di un muro paralupi, rara testimonianza di un passato in cui bisognava difendere gli ovili del Plemmirio dagli assalti dei lupi. Gli interventi e le opere saranno in armonia con le esigenze di conservazione dell’area marina, partner del progetto. Oasi alberate e fontanelle verranno realizzate lungo il percorso."