Priolo, vasto incendio nelle campagne di fronte al Palaenichem: case e persone a rischio

Un vasto incendio di probabile natura dolosa si è sviluppato nella tarda serata di ieri nelle campagne di fronte al Palaenichem, a Priolo.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno lambito le abitazioni vicine mettendo a rischio coloro si sono adoperati per spegnere il rogo.

Vigili del Fuoco, volontari di Protezione Civile, Carabinieri e Polizia hanno lavorato fino a notte, riuscendo ad evitare il peggio.

“Nutriamo seri dubbi – ha detto il dirigente della Protezione Civile Gianni Attard – che gli incendi, compreso quello di ieri sera, siano dipesi da cause naturali. Gente senza scrupoli crea danni enormi al paesaggio e mette seriamente in pericolo la vita delle persone, in particolare di chi lavora per spegnere le fiamme”.

Sull’accaduto è intervenuto il Sindaco, Pippo Gianni, per ringraziare tutti coloro che in queste settimane si sono spesi senza riserve per tutelare il territorio e la popolazione. Il primo cittadino ha lanciato un appello, invitando tutti a tenere comportamenti prudenti e responsabili. “A volte – ha sottolineato – basta accendere un piccolo fuoco per bruciare sterpaglie e la situazione sfugge al controllo”.