Siracusa, il viadotto di Targia spunto di pesanti critiche al Comune

"La Regione, lo scorso anno, ha sottratto ai cittadini di Siracusa oltre 4 milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione del viadotto di Viale Scala Greca e il Vermexio, anziché rivendicare le somme stanziate nella scorsa Legislatura, tace e fa passerelle con i rappresentanti del Governo regionale". Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota, Salvatore Castagnino e Mauro Basile attaccano l'amministrazione comunale, accusandola di non tutelare gli interessi della città. "Ci saremmo aspettati una presa di posizione durissima a tutela degli interessi dei cittadini, ma dal Vermexio non si è alzata nemmeno una flebile voce di protesta, anzi, in più occasioni, il sindaco ha lodato, in modo sperticato, i rappresentanti del Governo regionale, gli stessi che hanno sottratto gli oltre 4 milioni alla nostra città. E la sicurezza dei cittadini? E il progetto di demolire gli orrendi piloni in cemento armato che sostengono il viadotto ormai chiuso da anni? E la decisione del Parlamento siciliano di ricostruire il ponte in modo più elegante e rispettoso dei luoghi ricchi di storia e di resti archeologici? Tutto ciò non interessa al Vermexio".