Siracusa, denunciato un topo d'appartamento: trovato con parte della refurtiva

Nuova attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Siracusa. I servizi, svolti da pattuglie in auto e moto, ma anche da militari a piedi, hanno controllato 80 veicoli e 110 persone, elevando sanzioni amministrative per circa 2.800 euro. Le infrazioni al codice della strada più ricorrenti sono state, ancora una volta, la mancata revisione, la mancata copertura assicurativa, il mancato uso di cinture di sicurezza o casco. Nel corso dei servizi sono stati denunciati a piede libero due siracusani: il primo, 28 anni, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 cm; il secondo, un 49enne già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di un furto in abitazione commesso il 25 agosto a Priolo, e durante il quale furono rubati bigiotteria e apparecchi elettronici. Parte di quest’ultimi sono stati ritrovati e restituiti al legittimo proprietario.