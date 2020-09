Siracusa, "Velisti per cultura" al Foro italico

Immergersi nel mondo della vela con una visita guidata delle imbarcazioni, ma anche laboratori creativi per bambini, talk interview sul rispetto dell’ambiente, una mostra fotografica dedicata al mare ed una lettura per ricordare l'apneista siracusano Enzo Maiorca. Tutto questo è “Velisti per Cultura” la manifestazione sulla cultura del mare e della vela che si svolgerà al Foro Italico di Siracusa, domenica 6 settembre 2020, dalle 17 in poi.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Siracusa, Siracusa Città Educativa, la Capitaneria di Porto, il Demanio marittimo della Regione Siciliana, la Lega navale, i Circoli Velici siracusani e la Federazione Italiana Vela.

"Questa iniziativa ha come obiettivo valorizzare una risorsa fondamentale per la città di Siracusa - ha spiegato Rita Gentile, assessore comunale alle Politiche di Inclusione – che appartiene all’identità dei siracusani: il mare. Tutto ciò che può aiutare il cittadino a comprendere e soprattutto a conoscere maggiormente questa risorsa, che nel passato si è rivelata vitale e intorno alla quale ruotava la maggior parte dell’economia locale, deve essere senz’altro recuperato, valorizzato e portato alla luce".