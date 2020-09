Siracusa, il caso Caravaggio: il sindaco Italia "Contrari al trasferimento del dipinto"

"Sono cambiati radicalmente i presupposti per il trasferimento e il prestito del dipinto del Caravaggio al Mart di Rovereto". Così esordisce il sindaco di Siracusa, Francesco Italia quando gli chiediamo l'esito del vertice che si è tenuto oggi in Prefettura. Una frase che esplicita la contrarietà dell'amministrazione comunale di Siracusa allo spostamento dell'opera.



"Ho rappresentato - riferisce il primo cittadino - l'evoluzione della vicenda: all'inizio si è parlato di condizioni di degrado del dipinto e della necessità di un intervento di restauro urgente e il Mart si è offerto di finanziarlo. Chi non avrebbe accettato? Poi invece, questa posizione è stata ampiamente ribaltata dai tecnici dell istituto centrale del restauro che hanno smentito condizioni di degrado dell'opera e che invece parlato di analisi da eseguire con macchinari in loro possesso. Se a ciò aggiungiamo - prosegue il primo cittadino - che ho ricevuto un documento a firma di 20 ex consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che si sono dichiarati contrari al prestito e il parere, altrettanto negativo, della Curia, è evidente che in città c'è un clima totalmente contrario. La posizione dell'amministrazione comunale, nel caso in cui il Fec deciderà per il trasferimento - conclude il sindaco - è quella di far tornare il dipinto in città prima dei festeggiamenti di Santa Lucia e nella sua sede originaria di Santa Lucia al Sepolcro che nel frattempo dovrà essere messa nelle condizioni di ospitare il quadro sia in termini di sicurezza che dal un punto di vista climatico ambientale e di illuminazione".