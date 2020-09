Coronavirus, 7 nuovi positivi in provincia di Siracusa. In Sicilia 33 e 5 sono migranti

Sono 7 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. Sono 33 in tutta la Sicilia e di questi 5 sono migranti. C'è anche un decesso in provincia di Siracusa: si tratta di un uomo positivo, ma che aveva altre patologie.

Questo il quadro che emerge dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. I casi sono così distribuiti nelle varie province: oltre ai 7 del Siracusano, 8 nel Trapanese e nel Palermitano, 6 nel Catanese, 2 nel Messinese e 1 ciscuno nell'Agrigentino e nel Nisseno.

Sono 71 i pazienti ricoverati con sintomi, altri 10 in terapia intensiva, 1071 in isolamento domiciliare. In tutto gli attuali positivi sono 1.152.