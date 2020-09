Canicattini Bagni, il Consiglio comunale approva 6 punti all'ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Canicattini Bagni, ieri sera, ha approvato, il Regolamento per l’installazione sul proprio territorio di impianti fotovoltaici a terra, il Regolamento per la nuova Imposta Municipale Propria, le aliquote Imu per l’anno in corso, ed inoltre, ancora con i soli voti favorevoli degli otto consiglieri di maggioranza, ha approvato la Vas, Valutazione Ambientale Strategica, per la variante e rielaborazione del Piano regolatore generale, la variante al Piano regolatore del cimitero relativamente al campo "N" lotto 1° e 3° per la realizzazione di colombarie, e l’avvio dello studio conoscitivo di fattibilità tecnica ed economica per l’ampliamento del cimitero dal lato nord.

Il civico consesso ha altresì provveduto a modificare, con voto unanime, il Regolamento per il suo funzionamento, per quanto riguarda gli articoli 19 e 20, prevedendo che la notifica della convocazione dei lavori consiliari avvenga tramite Pec, e che, con l’emendamento presentato dal gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare” e approvato all’unanimità, potranno utilizzare anche le Pec personali già in loro possesso, dandone comunicazione agli Uffici.