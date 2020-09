Siracusa, 2 cuccioli salvati da morte sicura da agenti delle Volanti

Due cuccioli salvati da morte sicura da agenti delle Volanti, in servizio di controllo del territorio a Ognina.

I poliziotti si trovavano in via dell’Aguglia quando hanno notato che un cane di piccola taglia attraversava la strada per entrare in un terreno abbandonato. Seguito il cane i poliziotti hanno trovato una cucciolata di cani meticci con cinque cagnolini già morti e due ancora vivi.

Gli agenti, allora, hanno allertato la Polizia Municipale e hanno provveduto a ricoverare i cani ancora vivi presso una clinica veterinaria di Siracusa.