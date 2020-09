Siracusa, soccorso al Monumento ai Caduti: un uomo sarebbe accidentalmente precipitato in mare. VIDEO

Un uomo caduto giù dalla scogliera del Monumento ai Caduti, a Siracusa, Sarebbe accidentalmente precipitato nel mare sottostante.

E' accaduto poco prima delle 11 e sul posto sono stati chiamati ad intervenire la Capitaneria di porto, i Vigili del fuoco e il 118.

Un elicottero della Capitaneria coinvolto nell'operazione condotta sia via mare che via terra e che alla fine ha dato esito positivo. L'uomo è stato recuperato e, in ambulanza, condotto in ospedale. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi: la caduta non avrebbe comportato particolari problemi.