Incendi in Sicilia, Cafeo chiede una commissione di indagine

Una commissione di indagine per verificare il corretto funzionamento del sistema di prevenzione degli incendi in Sicilia.

Questo l'intento del deputato regionale di Italia Viva, Giovanni Cafeo dopo i tanti incendi che hanno devastato l'Isola da Avola e Noto passando per le zone del messinese, del palermitano e del trapanese.

“L’obiettivo della commissione, al netto delle singole responsabilità dovute alle azioni delinquenziali dei soliti piromani, non sarà esclusivamente quello di puntare il dito alla ricerca di facili capri espiatori – spiega Cafeo – ma quello di provare a mettere ordine nel settore".