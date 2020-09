Priolo, condotta in carcere una giovane rea di numerosi furti in appartamento

Responsabile di una serie di furti: questa l'accusa nei confronti della 20enne Giuseppina Fiaschè, arrestata dai carabinieri della stazione di Priolo, in esecuzione di un ordine emesso dalla Procura di Ragusa, città in cui la giovane ha commesso i reati a lei contestati. La ventenne dovrà espiare un cumulo pene pari a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Fiasché dapprima è stata condotta alla stazione dell'Arma per le formalità di rito, e poi accompagnata alla casa circondariale di piazza Lanza” a Catania.