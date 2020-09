Siracusa, prestito del Caravaggio: il Patto civico presenta un atto di intervento nel procedimento

Nuova mossa del Patto civico di consultazione per la tutela del Caravaggio siracusano.

Il Pacco civico, che riunisce 6 associazioni (Italia Nostra Sicilia, Dracma Aps, SiciliAntica, Comitato Ortigia Sostenibile, BC Sicilia e Associazione Amici del Caravaggio ha inviato alla Prefettura un documento che comunica un Atto di intervento nel procedimento che riguarda la richiesta di prestito del "Seppellimento di Santa Lucia" al Fec da parte del Mart di Rovereto.

Le associazioni dichiarano di voler intervenire nei procedimenti e chiedono di essere informate puntualmente su qualsiasi elemento riguardi la richiesta (l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; la data entro la quale, secondo i termini regolamentari, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia amministrativa; la data di avvenuta presentazione della eventuale istanza dei soggetti pubblici e/o privati controinteressati; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti), di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti, che la Prefettura avrà l'obbligo di valutare, motivando in caso di eventuale diverso avviso.

Sul fronte della mobilitazione, intanto, domani, mercoledì 2 settembre, alle 10 in piazza Duomo si terrà un raduno di riflessione sul Caravaggio.