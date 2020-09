Siracusa, servizio idrico: proroga alla Siam fino al 28 febbraio 2021

La Siam continuerà a gestire il servizio idrico a Siracusa fino al 28 febbraio 2021. Il sindaco, Francesco Italia, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente che permetterà di non interrompere il servizio.

Questa è la seconda proroga: il servizio in gestione temporanea era stato affidato a Siam, a seguito di procedura aperta, il 31 gennaio 2018 ( firma del contratto il 26 aprile) per la durata di un anno con opzione di proroga per un ulteriore anno, nel caso in cui l’Ati non avesse già proceduto all’affidamento al gestore d’ambito. Il 24 aprile scorso è stata firmata la prima proroga con scadenza 31 agosto e ieri è arrivata la firma della seconda proroga con durata semestrale. Contestualmente il primo cittadino ha dato disposizioni al dirigente del del Settore Reti ed Infrastrutture, previa autorizzazione della competente

Assemblea Territoriale Idrica, di avviare l’iter per la cosiddetta "gara-ponte" per affidare il servizio per la durata di un anno in attesa che l'Ati provveda all’individuazione del gestore unico dell’Ambito provinciale.

"Nelle more - si legge nell'ordinanza, si è reso necessario il provvedimento extra ordinem per evitare il pericolo che il servizio possa subire interruzioni o

malfunzionamento a danno della salute pubblica e dell’ambiente e finalizzato a garantire la continuità della gestione del servizio".

Nel frattempo a gennaio scorso il presidente della Regione ha nominato il commissario ad acta per la definizione e aggiornamento del Piano d’Ambito di Siracusa, che, in assenza di una struttura tecnico-amministrativa-contabile, né di personale, ha delegato al Comune di Siracusa l'affidamento della progettazione per l'aggiornamento del Piano d’Ambito poi aggiudicata al Laboratorio Utilities Enti Locali s.r.l. e il 24 agosto si è insediato il direttore generale dell'Ati