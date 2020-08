Migranti sbarco in spiaggia a Pachino, 5 positivi: trasferiti su nave Azzurra

Cinque dei 67 migranti sbarcati ieri a bordo di un gommone su una spiaggia vicino all'Isola delle Correnti, nel territorio di Pachino, sono risultati positivi al covid. Per loro si è pertanto reso necessario il trasferimento sulla nave quarantena Azzurra che si trova in rada al Porto di Augusta e che , pertanto, nel primo poemriggio, ha lasciato temporaneamente la rada per attraccare in banchina.

Per altri 4 il tampone è risultato dubbio, pertanto dovrà essere ripetuto: questi sono rimasti in isolamento nell'agriturismo sulla SS 124, la strada che collega Siracusa a Floridia.