Emergenza migranti, mercoledì Musumeci incontra Conte

L’emergenza migranti in Sicilia sarà al centro di un incontro fissato per mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, con il premier Giuseppe Conte.

Lo ha reso noto il presidente della Regione, Musumeci, chiamato al telefono dal premier.

- al governo centrale porteremo le ragioni che hanno animato e continuano ad animare il nostro impegno, per dare finalmente una priorità a questa infinita emergenza sanitaria e umanitaria che si consuma in Sicilia, dopo un decennio di silenzi e omissioni di Roma e Bruxelles".