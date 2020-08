Siracusa, è del maestro Coppa il manifesto del Premio letterario Elio Vittorini

E' stata realizzato e donato dal maestro Francesco Coppa il manifesto ufficiale del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini 2020, all’interno del quale trova spazio anche il nuovo Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

L’opera è stata realizzata su carta Canson - di cm 25,5 x 32,3 - con l’utilizzo di matite e tempera rossa.

Il premio Letterario nazionale Elio Vittorini e il Premio per l’editoria indipendente sono promossi dall’Associazione Culturale Vittorini - Quasimodo assieme al Comune di Siracusa, alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, alla Confcommercio Siracusa, alla Fondazione Inda e con il sostegno della Camera di Commercio del Sud-Est.

La cerimonia di consegna del Premio Vittorini si svolgerà sabato 12 settembre alle 19,30 nella Sala Ipostila del Castello Maniace.

Il giorno precedente, venerdì 11 settembre alle 18,30 nel Salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi.

Nel corso della stessa serata verrà anche conferita la cittadinanza onoraria post mortem all’editore e animatore culturale Arnaldo Lombardi.