Canicattini Bagni, sorteggiati gli scrutatori per il referendum del 20-21 settembre

Sorteggiati questa mattina i 24 scrutatori effettivi e i 24 supplenti delle 8 sezioni elettorali di Canicattini Bagni tra i 972 iscritti all’Albo per il Referendum Costituzionale del 20-21 Settembre 2020 per le “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, per cui si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Questi i nomi degli scrutatori effettivi con relativa sezione:

Sezione 1 – Cugno Giuseppe, Uccello Rosalia, Reale Maria;

Sezione 2 – Petrolito Marinella, Uccello Viviana, Gionfriddo Sebastiano;

Sezione 3 – Nassetta Santina, Bellomo Giuseppe, Musso Desirè;

Sezione 4 – Cassarino Lucia, Gazzara Lorena, Amodio Santa;

Sezione 5 – Ferla Giuseppe, Gionfridda Sandra, La Bella Rossana;

Sezione 6 – Raiti Enza, Cirinnà Marinella, Uccello Marinella;

Sezione 7 – Patanè Valentina, Aliano Salvatrice, Scatà Emanuele;

Sezione 8 – Miceli Francesca Lucia, Lombardo Rosaria, Uccello Giulia.

Questi i nomi dei 24 supplenti:

Mozzicato Marinella, Marbuccio Davide, Marcì Santina, Bordonaro Santina, Giangravè Pietro Paolo, Corallo Carmelo, Petruzzelli Salvatore, Miano Vito, Uccello Giuseppe, Ruscica Lucia, Gozzo Luisa, Cugno Raffaela, Farina Francesca, Aliano Bice, Ciarcià Teresa, Smiriglio Viviana, Bordonaro Sebastiana, Buccheri Lorenzo, La Rosa Claudia, Uccello Giuseppina, Alicata Sabina, Petrolito Michelina, Pizzo Alessandro, Randazzo Nicole.