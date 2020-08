Siracusa e provincia, nel fine settimana controlli e sanzioni per 17.000 euro

Controlli a tappeto nel fine settimana da parte dei Carabinieri delle compagnie di Siracusa, Augusta e Noto: in totale sono stati controllati 92 veicoli ed oltre 159 persone con 26 contravvenzioni per un importo complessivo di 17mila euro. Le violazioni più frequenti sono state la mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile, la guida senza patente o con patente scaduta di validità, la mancata esibizione dei documenti di circolazione e/o di guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il mancato uso del casco protettivo, con un centinaio di punti patente sottratti ai contravventori.

Inoltre sono stati controllati 49 persone sottoposte a misure limitative della libertà personale (arrestati domiciliari e sorvegliati speciali) e sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa 6 assuntori di sostanze stupefacenti.