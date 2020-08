Floridia, 4 denunciati per rissa: 3 italiani e un marocchino

Quattro persone, 3 italiani e un marocchino, sono stati denunciati dai Carabinieri per rissa.

Nella notte è scoppiata una violenta lite tra 3 floridiani, di età compresa tra i 30 e i 40 anni e un cittadino marocchino di 44 anni.

Secondo quanto riferito dai militari dell'Arma, lo straniero, entrato in un bar del centro, si era visto negare una bevanda alcolica, in quanto già in evidente stato di alterazione. L'uomo si è allontanato, ma poi è ritornato, reiterando la richiesta, questa volta con tono polemico, iniziando ad aggredire i presenti.

Da lì è nata la rissa in cui nessuno ha riportato lesioni o ferite.

I quattro sono stati identificati e deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa.