Siracusa, in agriturismo i migranti sbarcati in spiaggia di Pachino

Trasferimento in un agriturismo sulla SS 124,che collega Siracusa e Floridia, per i 67 migranti sbarcati ieri sulla spiaggia vicino a Isola delle Correnti, a Pachino. Questo quanto disposto dalla Prefettura in attesa di conoscere l'esito dei tamponi eseguiti ieri sui migranti arrivati a bordo di un gommone fin sulla spiaggia.

Altri 49, sbarcati il 28 agosto a Marzamemi, si trovano in quarantena nella struttura dei Pantanelli, a Siracusa. Alle perplessità espresse dal segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia, riguardo la inidoneità dei centri anche per le possibilità di intervento dei poliziotti in servizio d'ordine, si uniscono quelle del Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone: " I migranti, seppur soggetti al rispetto della quarantena e dell’eventuale isolamento come chiunque altro - sostiene - non sono prigionieri. Ciò vuol dire che, se queste persone dovessero decidere arbitrariamente di violare i confini dell’alloggio, potrebbero allontanarsi eludendo la vigilanza dei poliziotti che oltretutto rischiano per se stessi ed i propri famigliari. È questo il vero problema che si sta ignorando - conclude - ordine e salute pubblica messi in pericolo".

Da qui l’invito a individuare destinazioni idonee e dignitose, magari in luoghi che possano ospitare separatamente i positivi da Covid-19, dagli altri.