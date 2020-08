Coronavirus, a Siracusa e provincia 2 nuovi positivi. In Sicilia sono 34

Due nuovi positivi da coronavirus in provincia di Siracusa. Questo quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

In tutta la Sicilia l'incremento è stato di 34 casi (di cui 4 migranti e 5 mediatori culturali del centro di accoglienza di Pietraperzia) così suddivisi: oltre ai 2 del Siracusano, 1 nell'Agrigentino, 12 nel Catanese, 3 nel Messinese, 3 nel Palermitano, 2 nel Ragusano, 10 nell'Ennese e 1 nel Messinese

Al momento attuale sono 68 i pazienti ricoverati e altri 10 in terapia intensiva,1.036 in isolamento domiciliare. In tutto sono 1.114 i casi positivi attuali.