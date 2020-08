La Teamnetwork Albatro perde il torneo internazionale “Città del Redentore” con l'Ajaccio

La Teamnetwork Albatro perde la finale del 1^ Torneo Internazionale “Città del Redentore”. I siracusani sono stati battuti dall’Ajaccio per 30 a 22.

A Nuoro è stato un buon test in vista dell’inizio del campionato previsto per sabato prossimo a Cassano.

Corsi più avanti nella preparazione, siracusani pronti a saggiare condizione e intesa.

“Una due giorni importante - ha commentato coach Peppe Vinci - Partite che ci sono servite a capire il livello della condizione. Naturalmente c’è ancora molto da fare, troppi errori commessi e schemi che dobbiamo rivedere. Abbiamo le analisi dei match e serviranno per le nostre valutazioni.”

Gianluca Vinci, infine, è stato premiato come migliore ala sinistra del torneo.