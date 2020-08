Pachino, gommone carico di migranti sulla spiaggia di Punta Rio

Sbarco di migranti oggi sulla spiaggia di Punta Rio, a Pachino. Increduli i bagnanti presenti intorno alle 13,30 quando è arrivato un gommone carico di migranti.

Sul posto sono arrivati i poliziotti del Commissariato che hanno radunato i migranti su una porzione di spiaggia. Poco dopo sono arrivate anche le autorità sanitarie per i controlli, in primis i tamponi per verificare eventuali casi di positività al Covid.