Priolo, incendio sulla montagna sopra Cava Sorciaro

Un incendio dopo l'altro in questi ultimi giorni a Priolo.

Ieri sera l'ultimo in ordine di tempo, è divampato sulla montagna sopra a Cava Sorciaro. Per circoscrivere e domare le fiamme, sono intervenuti volontari della Protezione Civile, in supporto al personale dei Vigili del Fuoco di Siracusa e della Forestale.