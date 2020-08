Incendio alla Trapani Servizi, sopralluogo dell'assessore Pierobon

Un grave incendio è divampato ieri nell’impianto della Trapani Servizi di contrada Belvedere che tratta i rifiuti in ingresso in discarica.

Nuovo sopralluogo questa mattina dell'assessore regionale Alberto Pierobon: "Sono qui per dare un segnale di vicinanza da parte del governo regionale a un impianto pubblico strategico per il settore, ma anche per verificare di persona i danni e le possibili soluzioni per ridurre i disagi. La situazione - speiga - sembra meno drastica di quanto emerso ieri nelle prime ore, ma restiamo cauti. Col direttore dell'impianto, Guarnotta abbiamo effettuato un sopralluogo nei limiti consentiti, nell'area sono ancora al lavoro i vigili del fuoco e sono presenti i carabinieri. La magistratura è al lavoro per fare luce su quanto accaduto. Ho sentito il prefetto e il direttore del dipartimento, Calogero Foti e cercheremo di supportare il gestore per evitare disservizi alla cittadinanza".