Melilli, portano via capi di abbigliamento da un negozio: 3 arresti

Tre siracusani in manette per furto di capi di abbigliamento da un negozio del centro commerciale di contrada Spalla, a Melilli.

Si Tratta di Salvatrice De Simone, 43 anni, Mirko Giardina, 23 anni e un ventenne.

I tre, dopo aver asportato i congegni antitaccheggio, si sono impossessati di alcuni capi di abbigliamento, per un valore di circa 200 euro, e, dopo averli nascosti all'interno delle loro borse, hanno tentato di allontanarsi. Ma sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo in servizio di controllo del territorio, allertati dal personale dell’esercizio commerciale.

Per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari; la refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al negozio.