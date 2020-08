Siracusa, tutte nate le tartarughe marine della spiaggia di Ognina

Alla spiaggia di Ognina si è completata ieri la schiusa delle uova di uno dei due nidi di Tartaruga marina Caretta caretta monitorati dai volontari di Natura Sicula. La schiusa è iniziata il 24 agosto e si è completata nell’arco di cinque giorni. Ieri, dopo due giorni di stallo, l’ispezione del nido, da parte di Oleana Prato del progetto WWF Tartaruga, ha consentito di trovare sotto la sabbia altre tre tartarughe pronte a emergere.

"La spiaggia di Ognina, composta da sabbia mista ad argilla e frammenti calcarei, - scrive Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula - non è il meglio che una tartaruga marina possa scegliere per ovodeporre. La poca permeabilità e la compattezza della sabbia ha abbassato sensibilmente la percentuale delle nascite. Su una settantina di uova, solo venti hanno dato alla luce giovani esemplari, le altre sono state attaccate da batteri e funghi e non sono arrivate a buon fine. Peraltro - prosegue Morreale - nei giorni scorsi nove tartarughine, appena nate, per uscire dal nido e raggiungere il mare hanno atteso il tramonto sotto pochi centimetri di sabbia, ma le alte temperature le ha disidratate fino a morire, facendo da tappo a quelle che via via nascevano e dovevano sbucare. Raggiunto il mare - conclude il presidente di Natura Sicula - le giovani tartarughe hanno cominciato a nuotare per allontanarsi il più possibile dalla costa e raggiungere, dopo una instancabile corsa di 24-48 ore, la piattaforma continentale, dove le correnti concentrano una gran quantità di nutrienti".