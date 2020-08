Siracusa, test ingresso: Spada (Iv) "Nessun impedimento per coloro che sono in isolamento covid"

"Nessun problema per i ragazzi che, a causa della necessarie misure di isolamento anti covid, non potranno partecipare ai test di ingresso predisposti dall'Università di Catania".

Lo dichiara Tiziano Spada, coordinatore provinciale di Italia Viva Siracusa.

"A seguito di un'interlocuzione diretta avuta con il Miur - spiega Spada - mi è stato assicurato che nessun ragazzo posto in isolamento preventivo o in quarantena perché positivo al Covid-19 perderà l'occasione di partecipare ai test di ingresso universitari; saranno quindi individuate delle date alternative per permettere agli studenti di partecipare alle selezioni".