Siracusa, consegnati all'Ast 7 nuovi autobus: veicoli tecnologici ed ecosostenibili

Sette nuovi autobus per Siracusa. Veicoli moderni ed ecosostenibili, con termoscanner annesso.

"Sono una parte dei quattrocento bus che il Governo regionale ha acquistato in questi due anni - dichiara l'assessore regionale Falcone - per rinnovare il trasporto pubblico in Sicilia. Nei prossimi mesi ne arriveranno altri quattrocento".

Alla cerimonia di consegna, che si è svolta all'interno del deposito Ast di Necropoli del fusco, erano presenti anche il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, il deputato nazionale, Stefania Prestigiacomo e in rappresentanza del Comune il sindaco, Francesco Italia e l'assessore alla mobilità, Maura Fontana.