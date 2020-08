Floridia, maltrattamenti in famiglia: 36enne aggredisce i Carabinieri e viene arrestato

Minaccia la moglie e cerca in entrare in casa dopo aver colpito a calci e pugni la porta d'ingresso. E' accaduto a Floridia.

La donna chiama i Carabinieri che portano l'uomo, un 36enne matocchino, in caserma. Qui l'uomo, senza motivo apparente, si scaglia contro uno dei militari e lo colpisce alla mano. Pertanto viene arrestato peri resistenza a Pubblico Ufficiale. Per lui sono disposti i domiciliari, mentre la moglie viene accolta in una struttura di accoglienza di un centro antiviolenza.