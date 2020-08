Siracusa e provincia, Forum delle Associazioni Familiari: "Misurazione temperatura a bambini e genitori"

Garantire la misurazione della temperatura corporea a bambini, genitori o accompagnatori e personale scolastico all’ingresso di ogni asilo nido e scuola dell’infanzia. Questa la richiesta che Salvo Sorbello, presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari, avanza ai sindaci della provincia di Siracusa sulla scorta dei provvedimenti già adottati a Roma Napoli e Milano ma anche in realtà più piccole.

“Servono anche - prosegue Salvo Sorbello - provvedimenti per la viabilità pensati appositamente per le scuole con zone esterne a rischio assembramenti all’entrata e all’uscita. Prevedendo, se necessario, anche divieti di transito in aree particolarmente congestionate negli orari di afflusso e deflusso, impedendo di parcheggiare, anche solo temporaneamente, sui marciapiedi e segnalando, in maniera evidente, la posizione più corretta per bambini e accompagnatori in attesa dell’ingresso.

Occorre tener presente - continua il presidente del Forum delle Famiglie - che nidi e scuole dell'infanzia sono luoghi in cui bambini e bambine da 0 a 6 anni apprendono la socialità e la relazione, dopo che si sono sono dovuti adattare, in maniera repentina e inaspettata, a condizioni di vita completamente mutate con la chiusura delle scuole e dei servizi educativi e il confinamento a casa".