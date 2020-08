Noto, 6 positivi asintomatici. Le scuole riapriranno il 24 settembre

Sono 6, di cui 3 uomini e 3 donne, i positivi attuali a Noto e tutti asintomatici. Lo dice sui social il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti.

Due di questi erano ricoverati all’ospedale Di Maria di Avola e adesso sono stati trasferiti all’Umberto I di Siracusa. "Sono dati che non ci devono allarmare - dice il primo cittadino - ma che ci devono responsabilizzare ancor di più: rispettiamo il distanziamento e indossiamo sempre la mascherina, anche oltre gli orari indicati dalle varie ordinanze”.

Poi un aggiornamento importante sulla scuola: considerato il referendum popolare del 20 e del 21 settembre, Bonfanti ha annunciato che le attività didattiche in presenza riprenderanno il 24 settembre. “Così da permettere - ha aggiunto - una sanificazione completa dei plessi scolastici che ospiteranno i seggi e far rientrare in classe alunni, docenti e personale scolastico nella maniera più sicura possibile”.

Riguardo la festa di San Corrado in programma domani. “Festeggeremo il nostro Santo Patrono - ha detto - in maniera insolita, partecipando all’omaggio floreale, alle 9:30, alla statua di piazza Adorno e poi al Pontificale in Basilica Cattedrale alle 10:30. La consueta processione serale dell’arca argentea non ci sarà, ma ci mancherà”.