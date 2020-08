Priolo, 4 incendi in zone diverse: intervento di Vigili del fuoco, Protezione civile e Forestale

Ancora incendi ieri nel territorio di Priolo.

Quattro gli interventi dei Vigili del fuoco, affiancati dagli uomini della Protezione civile e della Forestale: a Cava Sorciaro, nella zona della Marina Militare, in via Gramsci e nei pressi dell’autostrada.

Sul posto anche Polizia di Stato e Vigili Urbani per regolare la viabilità.