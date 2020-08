Imbarcazione con 57 migranti nelle acque di Marzamemi: tamponi e trasferimenti in strutture in provincia di Siracusa

Sono arrivati a bordo di una barca a vela di 12 metri nelle acque antistanti Porto Fossa a Marzamemi: sono 57 migranti di diverse nazionalità (curdi, iracheni, afghani) tra di loro donne e bambini.

L'imbarcazione, intercettata nella tarda mattinata dalla Guardia costiera, è controllata a vista da Polizia e Carabinieri.

In queste ore si stanno eseguendo i primi tamponi: quando arriverà l'esito i positivi saranno trasferiti in una struttura e i negativi in un'altra, entrambe nel territorio della provincia di Siracusa.

Queste le modalità di intervento decise nel corso di un vertice che si è tenuto nel pomeriggio in Prefettura.