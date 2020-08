Siracusa, vertenza Ati Ciclat-Utilservice: Cisl "Serve un confronto con l'amministrazione comunale"

"Attiviamoci per scongiurare, in maniera unitaria, questo ennesimo rischio occupazionale.”

Così, Vera Carasi, segretaria generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, e Teresa Pintacorona, segretaria generale della Fisascat territoriale, tornano sulla vicenda della ormai ex ATI Ciclat-Utilservice gestore, fino ad oggi, dei servizi di supporto al Comune di Siracusa.

"Assegnare più appalti per garantire i servizi di supporto – continuano Carasi e Pintacorona – potrebbe anche portare alla costituzione di piccole società con meno di 15 dipendenti. E questo creerebbe una serie di problemi evidenti per i diritti dei lavoratori coinvolti. Questo percorso deve necessariamente passare attraverso un confronto tra amministrazione comunale e sindacato".