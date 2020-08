Siracusa, al via le celebrazioni per il 67° anniversario della Lacrimazione

Si aprono stasera in Santuario, a Siracusa, i festeggiamenti per l’Anniversario della Madonna delle Lacrime.

Alle 19 sul sagrato della cripta la Santa Messa celebrata da Mons. Salvatore Pappalardo per esprimere gratitudine, invocare protezione e benedizione sui medici, sugli infermieri, sui farmacisti, sugli operatori socio sanitari, e su tutto il personale volontario che hanno operato in tempo di pandemia.

La Messa sarà offerta in suffragio di tutti i defunti della pandemia che non hanno potuto avere il funerale durante l’emergenza covid.

Al termine della Santa Messa, sarà celebrato un breve momento commemorativo con la partecipazione del Maestro Tinè che con la tromba suonerà il Silenzio a cui seguirà la preghiera di Giorgia Fontana Del Vecchio “Io sono con te”, accompagnata dalla musica dell’Ave Maria della Maestra Stefania Cannata.

La serata continuerà con la “Lunga Notte del Santuario”: l’Adorazione Eucaristica sul sagrato della Basilica e il Santo Rosario lungo i viali del Santuario per finire davanti al Quadretto miracoloso della Madonnina. Il Santuario rimarrà aperto finché ci saranno fedeli presenti in Basilica.

Sabato 29 agosto 2020, alle 8.00 in via degli Orti, Mons. Salvatore Pappalardo presiederà la celebrazione in suffragio dei coniugi Antonina e Angelo Iannuso.

Alle 19.00, sul sagrato della Cripta del Santuario, la solenne concelebrazione presieduta da Mons. Rosario Gisana, Vescovo di Piazza Armerina, con la partecipazione dell’Unitalsi, del Movimento Apostolico Ciechi, di tutti i gruppi di volontariato, dei Ministri Straordinari della Santa Comunione e dei gruppi della Pastorale della Salute. Durante la Santa Messa sarà offerto il sevizio di interpretariato Lis.